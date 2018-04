Ford Focus RS gaat eruit met een knal

Door: BV

De 305pk sterke RS-versie van de Focus gaat, tot verbazing van de constructeur zelf, als zoete broodjes over te toonbank. Het bedrijf zal er uiteindelijk meer dan 11.000 van gebouwd hebben, terwijl het eerst mikte op 7.000 exemplaren. Omdat de nieuwe Focus al om de hoek komt loeren, kan Ford niet al te lang meer doorgaan met de productie van de hot hatch. Om af te sluiten in schoonheid gooit Ford dan maar een speciale editie op de markt. Het zijn de laatste 500 stuks van de RS.

Het uiterlijk is geknipt voor iemand die onder de radar door wil vliegen. De koets is steeds afgewerkt in mat zwart en de velgen zijn in een bijpassende tint uitgevoerd. De matte afwerking van de koets is overigens géén lak, maar een folie. De Focus RS 500 verlaat de fabriek met een zwarte metaalkleur en gaat dan naar 3M om z'n matte folie. Alleen de rode remzadels doorbreken de macabere kleurkeuze aan de buitenkant.

De RS500 komt met een genummerde identificatieplaat op de specifieke middenconsole. De uitrusting is aangedikt waardoor een navigatiesysteem en een rode bekleding voor de Recaro-kuipjes aan de binnenkant eigenlijk de enige opties zijn.

De ingenieurs hebben de beademing, motorelektronica en verbrandingscyclus van de geblazen 2,5l vijfcilinder nog eens onder de loep genomen. Daardoor is de speciale editie 15% krachtiger en tikt die af op 350pk en 460Nm. Ford lijkt zelf niet te weten hoe snel die is (geen woord over de prestaties), maar je mag ervan uitgaan dat die de "gewone" RS lik op stuk geeft. De prijs is ook niet bekend, maar omdat de vraag wellicht ruim het aanbod overstijgt, wacht je daar best niet op om je plaatstelijke Ford-verdeler te gaan stalken.