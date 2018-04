Belgische autoverkoop fors in de plus

Door: BV

Afgelopen maand maart werden in ons land 64.330 nieuwe personenwagens ingeschreven. Dat is een stijging van liefst 28% ten opzichte van maart 2009. Ondanks een aarzelende start van het jaar, liggen de cijfers nu toch 12% boven die van de eerste drie maanden van afgelopen jaar. Vakorganisatie Febiac wijt de sterke heropleving aan het succes van het Autosalon. Dat er de afgelopen twee maanden nog weinig van te merken was, zou volgens de organisatie te maken hebben met de kleine voorraden die de constructeurs aanhielden. Daardoor hebben klanten iets langer op hun nieuwe auto moeten wachten. Peugeot profiteert het meest. Het wist 6.796 nieuwe auto's af te leveren (dik 60% meer dan vorig jaar). Renault nestelt zich op de tweede stek (6.678), Ford staat op drie (5.754), Citroën op vier (5.626) en VW op vijf (5.406).

Niet alleen de personenwagens doen het plots beter dan een jaar geleden. Afgelopen maand werden 13% meer bestelwagens ingeschreven en gingen de vrachtwagens tot 16 ton 34% in de plus. Alleen bij de grote trucks blijft een heropleving achterwege.

Febiac blijft momenteel bij z'n jaarprognose van 480.000 nieuwe voertuigen. Dat is weinig beter dan in 2009.