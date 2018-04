Aircross: Citroën C3 Picasso doet stoer

Door: BV

Een stoere aankleding is al lang niet meer het alleenrecht van een verhoogde break of een SUV. De jongste tijd komt nagenoeg alles in aanmerking voor het automobiele equivalent voor rubberlaarzen en een winddicht jack. Ook Citroën doet rustig mee. Het had eerder al de C3 XT-R in de catalogus staan en nu doen de Fransen de oefening nog eens over. Ditmaal wordt de C3 Picasso onder handen genomen.

De kleine, eigenwijze éénvolumer heeft recht op specifieke lichtmetalen velgen, opvallende dakrails die uit de A-stijl lijken te ontspringen, aangepast smoelwerk, dikkere bumpers en zilverkleurige sierlijsten die zelfs onder de dorpels de indruk van extra bescherming moeten wekken. Maar de troefkaart speelt Citroën achteraan uit. Het heeft schuin op de kofferklep immers het reservewiel gemonteerd.

De opsmuk is uiterlijk vertoon, zoals dat ook bij vergelijkbare modellen van andere merken (zoals de CrossPolo) het geval is. Je mag al blij zijn dat de ophanging de koets enkele millimeter verder van de aarde houdt. Voorlopig is deze C3 Picasso Aircross alleen in Brazilië te koop, maar een internationale carrière is niet uitgesloten. Omdat ethanol er een populaire brandstof is, krijgt de Aircross er een 1.6l benzinemotor onder de kap die net zo graag E85 lust.