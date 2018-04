VW Polo gaat stoer met Cross

Door: BV

Sinds 2004 kan je de Polo krijgen in een stoer aangeklede versie. Die heette eerste Polo Fun en daarvan zou een gelimiteerde oplage van slechts 5000 stuks het levenslicht zien. Maar omdat ze zo vlot over de toonbank gingen werd het product omgedoopt tot Cross Polo en zijn er veel meer van gebouwd. Geen verrassing dus dat ook de nieuwe uitgave een versie krijgt die wel houdt van uiterlijk vertoon.

De Cross Polo is voorzien van aangepaste bumpers, zijskirts en wielbogen waarin ongelakt plastic het hoge woord voert. De wielkasten worden opgevuld met specifieke 17-duimers en de lakkleuren Magma Orange en Terra Beige Metallic kan je alleen op de Crosss Polo krijgen. Aan de binnenzijde wordt het onderscheid gemaakt door een specifieke aankleding (met inbegrip van andere voorzetels) waarin aardetinten overheersen.

Technische aanpassingen zijn er niet. De Cross Polo ziet er dan wel uit alsof hij heel wat aankan, hij houdt het net zo snel voor bekeken als een standaardexemplaar. Alle motoren uit het gamma worden overgenomen, met uitzondering van de instapversies en de 1.4 TSI met 180pk. Die laatste blijft exclusief voorbehouden voor de zopas voorgestelde Polo GTI. Je kan VW naar keuze een 1.2 met 70pk, een 1.4 met 85pk of de nieuwe 1.2 turbomotor met 105pk onder de kap laten steken. Dieselen doe je altijd met een 1.6 maar je kan wel kiezen of je die 17, 90 of 105pk sterk wil.