Dacia Duster: 4x4 vanaf € 13.900

Door: BV

Dacia heeft de Belgische prijzen van de aanstormende Duster bekendgemaakt. Dat model meet 4,31m in de lengte, 1,82m in de breedte, beschikt over een versterkte wagenbodem en een bodemvrijheid van meer dan 20cm. En wie de oprijhoek van 30° en afrijhoek van 35° wil combineren met tractie om het ook op terrein te maken, krijgt die mogelijkheid. Dacia voorziet de Duster immers met een (vergrendelbare) magneetkoppeling die de aandrijfkracht over de vier wielen verdeelt. De vierwielaangedreven versies wegen hoogstens 1,3 ton. De varianten met voorwielaandrijving nog eens 100kg minder.

Er zijn drie uitrustingsniveau's; Duster, Ambiance en Laureate en drie motorversies; een 1.6 benzine met 110pk en een 1.5dCi die 85 of 110pk opwekt. De instapper kost € 11.900 en sleept zich aan de voorwielen door het verkeer. Een vierwielaangedreven exemplaar is van u vanaf € 13.900. De goedkoopste diesel (dCi 82, 4X2) is er vanaf € 13.800 en wie een diesel wil combineren met vierwielaandrijving krijgt steeds de variant met 110pk vanaf € 16.600.