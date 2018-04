Officieel: Dacia Duster is heuse 4x4

Door: BV

Dacia heeft de officiële informatie over de Duster vrijgegeven. Dat is het zesde model uit het gamma van het jonge budgetmerk. De Duster wordt 4,31m lang en 1,82m breed. Daarmee speelt het model in de compactklasse. Er komen twee smaken; een voorwielaangedreven variant voor mensen die geruststellende hogere rijpositie wensen en een heuse 4x4 die echte terreincapaciteiten krijgt.

De Duster krijgt een versterkte wagenbodem, heeft een bodemvrijheid van meer dan 20cm, een oprijhoek van 30° en een afrijhoek van 35°. En ondanks de aanwezigheid van een integraalaandrijving wist Dacia het gewicht beperkt te houden. De 4x4-versies wegen minder dan 1,3 ton. De voorwielaangedreven uitvoeringen nog eens 100kg minder. In normale omstandigheden gaat het vermogen overigens ook in de vierwielaangedreven versies naar de voorwielen. Bij gripverlies snellen de achterwielen automatisch ter hulp. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een magneetkoppeling van Nissan. De bestuurder beschikt eveneens over de mogelijkheid de aandrijflijn in vier- of voorwielmodus te vergrendelen. In het eerste geval gaat 50% van de trekkracht naar de achteras, in het tweede geval helemaal niets.

Aan boord van de Duster kan je volgens Renault vijf inzittenden schikken. Het koffervolume bedraagt tot 475l. Met neergeklapte rugleuning en gekanteld zitkussen loopt dat zelfs op tot meer dan 1.600l. De veiligheidsvoorzieningen omvatten een Bosch ABS-centrale met remkrachtverdeler, frontle airbags en driepuntsgordels met spankrachtbegrenzers vooraan. Afhankelijk van de versie worden ze nog aangevuld met zijdelingse plofkussens.

De Duster krijgt één benzine- en twee dieselmotoren onder de kap, allen zijn oude bekenden van bij Renault, en doen ook dienst bin de rest van het Dacia-gamma. De eerste is een 1.6 16v met 110pk. Dieselen kan met een 1.5dCi in twee vermogensversies; 85 of 105pk sterk. De tweewielaangedreven dieselversies hebben een CO2-uitstoot van minder dan 140gr/km.

De Duster komt in 2010 in Europa op de markt. Net als de Logan en Sandero zal hij daarna geleidelijk in diverse delen van de wereld worden gelanceerd.