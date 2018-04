Audi A8 stretched en met W12

Door: BV

Bij Audi wordt het nieuwe vlaggenschip in gereedheid gebracht. Het is de nieuwe generatie van de verlengde A8, compleet met een quattro vierwielaandrijving en een 500pk sterke W12 benzinemotor onder de kap.

De A8 meet in z'n lange vorm 5,27m. Dat is 13cm langer dan de gewone A8. Alle extra centimeters vinden we terug in de wielbasis, die nu 3,12m lang is. De breedte (1,95m) blijft hetzelfde terwijl de hoogte met 2mm toeneemt tot iets meer dan 1,46m. Audi weet dat z'n überlimo in afmetingen de voornaamste concurrenten (lees: de BMW 7-Reeks en Mercedes S-Klasse) overklast.

Alle extra centimeters komen de achterpassagiers ten goede. Standaard monteert Audi een conventionele achterbank voor drie, maar onder de extra's zitten twee aparte zitplaatsen met een volwaardige middentunnel, comfortzetels (dan bedoelen we het type met massage, verwarming en volledige elektrische verstelling), de nodige televisieschermen en een automatische airco met vier in plaats van twee temperatuurszones.

In de neus vinden we een 6.3l FSI W12-motor die 500pk levert en bij 3.250t/min 625Nm achter de hand houdt. Tussen het blok en de integraalaandrijving zit een automaat met 8 versnellingen. De A8 L kan er prestaties mee neerzetten die menig sportwagen in het stof doen bijten. De sprint duurt 4,9 tellen en de elektronisch begrensde topsnelheid van 250km/u wordt "moeiteloos" gehaald. Het verbruiksgemiddelde bedraagt 12l/100km. Dat is 12% zuiniger dan z'n voorganger. De W12 heeft -omdat het in wezen twee bij elkaar gevezen zescilinders zijn- vier cilinderbanken met telkens drie cilinders.