De nieuwe Audi A8 is er

Door: BV

Audi heeft een nieuwe generatie van z'n vlaggenschip klaar. Stipt op tijd; de vorige en tweede generatie werd in 2002 de showroom ingereden. Het is de derde uitvoering van het topmodel sinds de introductie in 1994.

De nieuwe toplimousine meet 5,14m in de lengte, is 1,95m breed en 1,46m hoog. Dat is 8cm langer, 6cm breder en anderhalve centimeter hoger dan de uittredende generatie. Om meer ruimte voor de inzittenden vrij te maken groeit de wielbasis van 2,94m naar 2,99m. Het koffervolume neemt ook toe, zij het met slechts 10l, maar een laadcapaciteit van 510l laat weinig te wensen over. Audi weet zelfs dat het voldoende is voor vier golfsets. Het lijnenspel is vloeiender dan voorheen. LED-dagverlichting had de uittredende generatie al en natuurlijk is ook die weer van de partij.

De aluminium spaceframe blijft behouden, en Audi doet er in vergelijking met z'n voorganger nog een schepje bovenop. Door nagenoeg de ganse ophanging en remmen ook in het lichtgewicht materiaal uit te voeren, wordt de dikke limousine nauwelijks zwaarlijviger dan z'n voorganger. Niet dat de motoren om wat extra kilo's verlegen zouden zitten. Het startscenario omvat uitsluitend achtcilinders. Een 4.2l benzine met 372pk en 445Nm en een even grote diesel die 350pk en 800Nm (!!) levert. Zes- en -jawel- viercilindermotoren worden de komende jaren aan het gamma toegevoegd. Het verbruik van de V8-motoren is in vergelijking met de voorganger al met zo'n 13% geslonken. De diesel lust elke 100km 7,6l brandstof en stoot daarmee niet meer dan 199gr/km/CO2 uit. Bij de benzine zijn de prestaties het meest indrukwekkend, want de luxeberline sprint in amper 5,7 tellen naar 100km/u en wordt bij 250km/u door een begrenzer aan de teugels gehouden. Beide lanceermodellen zijn steeds van quattro vierwielaandrijving voorzien, maar een 3.0 TDI zescilinder komt volgend jaar al met de keuze tussen voor- of vierwielaandrijving. In het eerste geval zal die 204pk sterke centrale met start/stop-systeem 6,0l/100km verbruiken en 159gr/km CO2 de lucht in blazen. De uitvoering met 250pk vraagt 0,6 liter extra en stoot 15gr/km CO2 meer uit. Al deze motoren worden aan een achttrapsautomaat gepaard.

Een adaptief onderstel (met luchtophanging) hoorde al tot de standaarduitrusting van de A8. Ditmaal is, helemaal in lijn met de trends, de adaptieve sturing uitgebreid. Voortaan omvatten ze ook een aangepaste instelling voor de rem- en gaspedaalrespons en de stuurbekrachtiging. En omdat niet iedereen daar wild van wordt kan je nu ook een individuele instelling programmeren. Met bijvoorbeeld en comfortabele demping in combinatie met een hevige reactie op het gaspedaal.

Dat de A8 een vijf-sterren EuroNCAP-notering haalt, staat buiten kijf. Het zijn de extra veiligheidsvoorzieningen waar het in dit segment om draait. Audi pakt uit met nachtvisie die tot 300m ver kijkt, een radargestuurde snelheidsregelaar van de jongste generatie die desnoods tot stilstand afremt, adaptieve verlichting, een camera die snelheidsbeperkingen kan lezen en het gaat zo nog wel even door... Aan het eind van het eerste trimester van volgend jaar staat de A8 in België bij de dealer.