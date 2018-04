Door: BV

TomTom heeft z'n instapper vernieuwd. Daardoor heet de Start nu Start2. Belangrijker is dat de instapper nu ook rijstrookaanwijzing (handig op knooppunten) heeft en dat straatnamen voortaan ook luidop uitgesproken worden. Het vereenvoudigde menu met slechts twee opties (‘Plan Route' of ‘Bekijk kaart') is gebleven.

TomTom Start2 heeft een compact 9cm (3.5") scherm en is vanaf eind deze maand verkrijgbaar. Een versie met Benelux-kaaren kost € 130. De Europese uitvoering kost € 30 extra.