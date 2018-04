Door: BV

Alfa Romeo heeft nu ook de Belgische tarieven voor de 149-opvolger wereldkundig gemaakt. De instapper wordt de 1.6JTDm met 105pk en 320Nm. Die staat in de catalogus vanaf € 20.090. De topdiesel kan met in ons land 163pk is er vanaf € 24.490.

Bij de benzines is de instapper een 115pk sterke 1.4 turbomotor. Die kost € 20.490. Er is ook een versie met 163pk die € 22.690 moet opleveren. Helemaal bovenaan het gamma prijkt de 1750 TBi die 235pk en 340Nm sterk is. Die begroot je op minimaal € 29.990.