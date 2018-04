Chevrolet Volt MPV5 Concept

Door: BV

Op de Auto China (dat is het Autosalon van Bejing) stelt Chevrolet de Volt MPV5 Concept voor. Dat is een vijfpersoons crossover met monovolume-trekjes die gebruik maakt van de "Voltec" aandrijflijn uit de Chevrolet Volt.

Chevrolet heeft extra aandacht geschonken aan de aërodynamica. Daardoor scoort deze Volt MPV5 beter dan de meerste andere crossovers. Tot de ingrepen horen een gesloten grille, een voorpoiler, een vlakke onderkant, gecoate draagarmen, geribbelde achterlichten en speciale windgeleiders op het achterste deel. Door de luchtweerstand te optimaliseren duurt het langer eer de benzinemotor aan boord stroom moet opwekken voor de elektromotor die de aandrijving verzekert.

De afmetingen van de Volt MPV5 conceptauto moeten zorgen voor een hoog comfortniveau. Terwijl de wielbasis van de Volt MPV5 met 2.760 mm slechts 15 mm langer is dan die van de Chevrolet Volt, is de carrosserie 181 mm langer (4.585 mm), 73 mm breder (1.871 mm) en 182 mm hoger (1.612 mm) dan de Volt. In het interieur van de Volt MPV5 zijn de middenconsole en het instrumentenpaneel afkomstig van de donorauto, net zoals de opvallende two-tone leren zetels. De Volt MPV5 kan veel bagage vervoeren omdat de tweede zitrij volledig kan worden neergeklapt, resulterend in een laadruimte van 1.764 liter met neergeklapte zetels en 863 liter aan ruimte achter de tweede zitrij.

Met vijf personen aan boord haalt de MPV5 Concept een actieradius van dik 50km met pure elektrische aandrijving. Wanneer de 1.4l grote generator wordt ingeschakeld wordt dat 482 kilometer.