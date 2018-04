Land Rover compenseert 208 mio km CO2

Door: BV

Sinds juni 2008 heeft Land Rover ook in België een CO2-compensatieprogramma. Dat betekent dat niet alleen de CO2-uitstoot bij de productie wordt gecompenseerd (dat doet Land Rover zelf), maar dat bij de aanschafprijs van je Land Rover ook 75.000km CO2-uitstoot wordt gecompenseerd. Dat gebeurt door het steunen van projecten die zo een beetje overal ter wereld de uitstoot van koolstofdioxide beperken. Het plaatsen van windturbines ter vervanging van kolencentrales in Turkije is slechts één van 22 projecten.

Tussen 1 mei 2009 en 30 april 2010 werd het programma in ons land al toegepast op 2.776 voertuigen. Dat betekent dat het bedrijf de uitstoot voor 208 miljoen gereden kilometers elders weer goedmaakt.