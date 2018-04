Citroën Metropolis goes Full Monty

Door: BV

Citroën heeft meer beelden gelost van de Metropolis. Dat is een 5,3m lange, 1,4m hoge en 2m brede superlimousine die -als studiemodel weliswaar- zal staan pronken op de Wereldtentoonstelling in Shanghai.

Behalve met de uitzonderlijke afmetingen en de gewaagde vormgeving, valt het model ook op door z'n aandrijflijn. Het is immers een hybride die toekomt met 2,6l/100km benzine. De elektromotor met een continue vermogen van 55pk en een piekvermogen van 95pk is voldoende om uitsluitend in elektrische modus te rijden (bij het starten, in de stad bij lage snelheden en bij het vertragen). Daarnaast vinden we een 2-liter V6 die 272pk en 375Nm levert. Tussen beiden zit een zeventraps-versnellingsbak met dubbele koppeling. Het gecombineerde vermogen van 460pk en de trekkracht van 430Nm deden Citroën opteren voor (niet permanente) vierwielaandrijving.