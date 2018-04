Tata wil Jaguar/Land Rover productie naar China

Door: BV

Sinds het Indische Tata in 2008 voor $ 2,5 miljard de merken Jaguar en Land Rover overkocht van Ford, doet het bedrijf er alles aan om weer winst te maken. De afgelopen maanden is dat ook gelukt, onder meer dankzij een uitgebreid modellenoffensief. Grote baas Carl-Peter Forster wil echter nog meer kosten besparen. In de UK moet daarom één van de twee fabrieken dicht. Forster maakt zich wel sterk dat de overblijvende fabriek hetzelfde volume haalt als de twee huidige productiefaciliteiten.

Er komt een nieuwe productiefaciliteit in China. Het bedrijf zal daar eerst modellen van Land-Rover bouwen. Uiteindelijk wil Jaguar / Land-Rover er zo'n 40.000 stuks van de band laten lopen. Tata wil met een fabriek op Chinese bodem in de eerste plaats aan de groeiende vraag uit dat land voldoen.