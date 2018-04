De nieuwe Citroën C4

Door: BV

Citroën heeft de tweede generatie van de C4 af. De eerste maakte in 2004 een einde aan de carrière van de Xsara. De vijfdeursversie van het nieuwe model komt eind dit jaar in de showroom en zal z'n showdebuut maken in september, op het Autosalon van Parijs. Op dezelfde basis plant Citroën ook de DS4; een crossover zonder terreinambities. Daarvan hebben we de voorbode reeds achter de kiezen.

De nieuwe telg wordt 4,33m lang, zowat 1,80m breed en geen anderhalve meter hoog. Dat betekent dat hij ondanks een relatief compact ogende koets telkens enkele centimeter in omvang toeneemt. Het opvallende, bolle profiel van de huidige generatie sneuvelt ten voordele van een meer behouden lijnenspel, zij het gespekt en doorsneden met vouwlijnen die spierkracht en dynamisme suggereren. In de koffer past 408l. Volgens de autobouwer is dat een recordwaarde in het segment.

De veiligheids- en comfortuitrusting wordt bijgespijkerd. Citroën belooft dat talrijke details aan de smaak van de klant aan te passen zijn, maar gaat er (nog) niet verder op in. Zeker is in elk geval dat een programmeerbare snelheidsregelaar en een dodehoekcontrolesysteem aan de reeds vrij omvangrijke (grotendeels van de C5 geërfde) veiligheidsuitrusting wordt toegevoegd. Bij de comfortitems noteren we onder meer een audio-installatie met surround-functies en -jawel- massagezetels.

De instapper wordt een 1.4 benzine met 95pk. Goed voor een top van 183km/u en een 140gr/km CO2-afgifte. Erboven zit een 1.6 VTi die 193km/u haalt, de sprint afhaspelt in minder dan 11 tellen en hooguit 3 gram per kilometer meer uitstoot. Optioneel kan je deze benzine laten koppelen aan een automaat die het nog steeds met vier versnellingen moet stellen (!). De topper wordt een 155pk sterke 1.6l turbomotor; de enige die meteen een zesbak krijgt. De combinatie sprint in 8,7 tellen, haalt 214km/u en verbruikt 6,3l/100km (145gr/km CO2).

Dieselen kan met een HDi die 90pk achter de hand houdt - standaard gepaard aan een vijfbak. De top bedraagt 180km/u en voor een spurt naar 100 moet je 13 tellen uittrekken, maar het verbruik bedraagt slechts 4,2l (of elke kilometer 110gr CO2). Erboven komt ook nog een 110pk sterk exemplaar van dezelfde eenheid, die bijna 10km/u harder loopt en dik anderhalve second van de acceleratietijd scheert - mede dankzij de zesbak. De topper wordt een 150pk sterke tweeliter met zesbak. Die haalt 207km/u, accelereert in 8,6 seconden naar 100 en neemt met 4,9l/100km genoegen.

Komt er dan geen eco-versie? Jawel hoor. Die heet e-HDi en pakt onder meer uit met een verbeterde rolweerstand en aërodynamica. Eerst komt een versie met 109gr CO2-afgifte op de markt. En een versie met amper 99gr CO2 staat ook in de planning. Die krijgt een start/stop-systeem en heeft (als de maatregelen verlengd worden) in ons land recht op een overheidspremie van 15%.