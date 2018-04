Lexus LFA helemaal uitverkocht

Door: BV

De snelste Lexus aller tijden is al uitverkocht. In januari had de autoconstructeur al laten verstaan dat de voorziene oplage van 500 stuks onvoldoende zou zijn om aan de vraag te voldoen. En dat ondanks het zeer gepeperde prijskaartje van de supersportieveling. Intussen is het officieel; ze zijn allemaal de deur uit. En de komende twee jaar een exemplaar via een achterpoortje op de kop tikken is evenmin mogelijk. Om ervoor te verhinderen dat speculanten hun hanenpoot onder een verkoopsovereenkomst zetten, bedacht Toyota een formule waarbij de auto eerst twee jaar geleased moet worden. In ons land vond alvast niemand zich bereid om in crisistijd € 381.000 aan een Lexus te hangen.

De LF-A wordt aangedreven door een atmosferische 4,8l grote V10 die 560pk opwekt. De centraal vooraan (achter de vooras, maar voor de passagiers) gemonteerde krachtbron wordt gekoppeld aan een achteraan geplaatste sequentiële zesbak die de LFA naar een topsnelheid van 325km/u stuwt. Het model zet slechts 1,48 ton op de weegschaal, dankzij intensief gebruik van aluminium, titanium en magnesium in de aandrijflijn en een monocoque chassis en koetswerk in koolstofvezel. Lexus zal de LFA geheel met de hand bouwen à rato van 20 stuks per maand. De laatste klanten moeten dus nog behoorlijk wat geduld oefenen.