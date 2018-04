Lexus LFA: meer vraag dan aanbod

Door: BV

Van Lexus' eerste supersportwagen, de LFA, zullen niet meer dan 500 stuks het levenslicht zien. En ondanks het exotische prijskaartje van de bolide (in ons land moet die € 381.000 kosten) hebben zich inmiddels meer gegadigden aangediend dan er exemplaren zijn. Lexus houdt evenwel vast aan z'n productiebeperking en wie er één wil, kan zich nog tot half maart aanmelden. Dan pas beslissen de Japanners aan wie ze de exemplaren toekennen.

De snelste Lexus uit de geschiedenis wordt aangedreven door een atmosferische 4,8l grote V10 die 560pk opwekt. De centraal vooraan (achter de vooras, maar voor de passagiers) gemonteerde krachtbron wordt gekoppeld aan een achteraan geplaatste sequentiële zesbak die de LFA naar een topsnelheid van 325km/u stuwt. Het model zet slechts 1,48 ton op de weegschaal, dankzij intensief gebruik van aluminium, titanium en magnesium in de aandrijflijn en een monocoque chassis en koetswerk in koolstofvezel. Lexus zal de LFA geheel met de hand bouwen à rato van 20 stuks per maand.