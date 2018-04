Renault Latitude moet Vel Satis doen vergeten

Door: BV

Renault gaat dan toch een nieuw topmodel aan het gamma toevoegen. De opvolger van de compleet geflopte Vel Satis is evenwel niet specifiek voor z'n rol binnen het Renault-gamma ontwikkeld. Net als de (evenmin zeer populaire) Koleos, kiezen de Fransen ervoor het gaatje in hun gamma op te vullen door bij Samsung te gaan shoppen. Renault van dat Aziatische merk immers de hoofdaandeelhouder. In ons land hoort het nieuwe model - dat Latitude werd gedoopt - begin volgend jaar in de catalogus te staan. De esthetisch herwerkte Samsung debuteert in september op het Autosalon van Parijs.

Na de monovolume-achtige Vel Satis, keert Renault met de Latitude terug naar een meer behouden formule. De nieuwe topper is een zeer klassiek gelijnde sedan met respectabele afmetingen. Het model meet 20cm meer dan de Laguna en is nog 3cm langer dan de toch al zeer potige Vel Satis. Renault belooft een uitrusting die helemaal in lijn is met de roeping van de wagen. Leder, parkeersensoren en achteruitrijcamera, een ingebouwd navigatiesysteem, panoramisch glazen dak, een hoogwaardige geluidsinstallatie... het tekent allemaal present.