Chrysler verdwijnt in Europa

Door: BV

Fiat-baas Sergio Marchionne maakt vaart met de integratie van de Fiat-groep en de voor een symbolische euro gekochte merken Chrysler, Dodge en Jeep. Marchionne wil onder meer de Lancia Delta in de VS slijten onder de merknaam Chrysler. Andersom gebeurt ook. De merknaam Chrysler verdwijnt van de Europese markt. De meeste Chryslers worden snel omgeturnd tot Lancia's en komen bij de Italiaanse autobouwer in de showroom. De maatregel geldt voor alle Europese landen, behalve de UK. Daar is Lancia zelf al sinds 1991 niet meer actief.

De verdeelpunten van Lancia en Chrysler bij elkaar optellen, levert een te groot dealernet op. Tegen mei 2011 zal Fiat daarom het dealerbestand met 350 bedrijven uitdunnen. De autobouwer wil in Europa zo'n 800 Lancia-dealers overhouden. Wie niet aan de deur gezet wordt, mag aan het investeren slaan; Lancia (Chrysler) zegt dat de showrooms moeten groeien omdat er meer verschillende modellen in tentoongesteld zullen worden. Marchionne is ambitieus. Afgelopen jaar verkochten beide merken samen in Europa zo'n 132.500 wagens. Tegen 2014 moeten dat er 300.000 zijn.