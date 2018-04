Toekomst Fiat, Alfa, Lancia, Ferrari, Maserati, Chrysler, Jeep uit de doeken

Door: BV

Zoals aangekondigd heeft Fiat gisteren z'n toekomstplannen uit de doeken gedaan. En grote baas Sergio Marchionne (die inmiddels niet meer met Fiat- en Ferrari-merkbaas Luca di Montezemolo door één deur kan) is behoorlijk ambitieus. Hoe de plannen er concreet uitzien, kan je in de fotospecial nagaan, wij overlopen alvast de belangrijkste nieuwigheden. Ga er even voor zitten, want het is een behoorlijke boterham.

Het merk Fiat zal al z'n huidige modellen grondig opfrissen of vervangen tegen 2015. Dat is géén verrassing. In 2012 komt er een B-segment-model, gebaseerd op een Fiat-platform, dat niet alleen in Europa, maar ook in de VS zal worden aangeboden. Het is onduidelijk of dat laatste onder Fiat-merknaam zal gebeuren, dan wel onder één van Chryslers merken. Datzelfde jaar komt Fiat met een compacte monovolume die in twee smaken wordt gecommercialiseerd; met plaats voor vijf of zeven inzittenden. De eerste wordt ook de grote plas over gestuurd. Hetzelfde geldt voor een nieuwe sedan in het C-segment. Die staat ook al voor 2012 op het programma, één jaar voor een vijfdeurs en break die netjes binnen Europa blijven. Tot slot mogen we volgend jaar al een Fiat verwachten die is gebaseerd op de Dodge Journey.

Alfa Romeo gaat terug naar de VS in 2012 en wordt -eindelijk- weer een automerk met een volwaardig productportfolio. Het merk zet in het eerste jaar al drie nieuwe modellen in om de Yanks op te warmen. Het merk lanceert dan de Giulia (Alfa 159-opvolger) als sedan en als break en er is eveneens sprake van de compacte SUV op basis van een Amerikaans platform. In 2013 komt de vijfdeurs MiTo en een nieuwe Spider (de Brera en Spider gaan volgend jaar al uit productie). In 2014 wordt de nu nog kakelverse Giulietta opgefrist en in de VS gecommercialiseerd. En datzelfde jaar krijgen we een grote SUV van Alfa, ook op basis van een Amerikaans platform.

Ferrari krijgt de komende vijf jaar ook liefst zes nieuwe modellen. Er komt een nieuwe vierzitter die de 612 Scaglietti aflost, en z'n twaalfcilinder wordt aangevuld met hybride-technologie. Volgend jaar is er een dakloze editie van de 458 Italia en er komt natuurlijk ook een ruigere, naakte versie van de 458. De nieuwe 599 GTO blijft maar tot 2012 de snelste Ferrari aller tijden, want dan komt er een opvolger voor de Enzo. De 599 GTB wordt afgelost en er is ook sprake van een opfrisser van de California.

Minstens even veel ambitie is er bij Maserati. Marchionne bevestigd daar niet alleen opvolging voor alle huidige modellen. Het belangrijkste nieuws is de komst van een nieuwe vierdeurs die in het gamma komt onder de huidige Quattroporte en bedoeld is om klanten af te snoepen van de BMW M5, Mercedes E AMG of Audi RS6. Marchionne laat hier niet in z'n kaarten kijken en zegt niet voor wanneer die is.

De plannen voor Lancia zijn van een ander allooi. Daar ligt de nadruk op de integratie met Chrysler. Lancia voorziet de komende vijf jaar maar twee modellen met een Europese basis. Dat is de nieuwe Ypsilon (volgend jaar) en een sedan voor het D-segment (waarin de huidige Thesis past) in 2013. Eveneens in 2011: en nieuwe 300C en Grand Voyager, in 2012 drie modellenversies van een middenklasser, in 2013 een grote crossover en in 2014 een aanvulling aan het Voyager-programma. Het lijkt er sterk op dat al deze modellen in Europa de merknaam Lancia krijgen.

Tot slot hebben we het ook nog even over de Amerikaanse merken. Jeep blijft onder de eigen merknaam actief in Europa, en ook daar valt nieuws te rapen. Dit jaar komt de nieuwe Grand Cherokee. Volgend jaar zijn er opfrissers voor de Wrangler, Patriot en Compass. Die laatste 2 krijgen geen opvolger meer maar worden in 2013 afgelost door één nieuwe compact model. Datzelfde jaar volgt ook een compleet nieuwe Cherokee.