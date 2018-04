Nieuwe Suzuki Swift toont z'n kont

Door: BV

De Swift is een succes. Suzuki is daardoor wellicht in de verleiding gekomen om het model wat langer te laten meelopen dan in een normale productcyclus, maar de opvolger is klaar. In Hongarije, waar ook de huidige generatie voor de Europese markt van de band loopt, zijn de eerste exemplaren inmiddels vertrokken. Ze zijn gespot en gefotografeerd, waardoor we u alvast de achterzijde van het nieuwe model kunnen presenteren. We kunnen er alvast uit afleiden dat Suzuki weinig risico genomen heeft en voortborduurt op hetzelfde thema. Je hebt een vergrootglas nodig om het verschil met de huidige Swift te spotten.

Vooraan is dat wellicht ook het geval. Op zekerheid hoeven we niet lang meer te wachten. Nog deze week schotelen we u de eerste officiële details en beelden van de nieuwe Swift voor.