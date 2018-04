Mercedes ML 63 AMG bijgepunt

Door: BV

Stel; je valt voor een dikke SUV, maar je kan niet verdragen dat je dan minder fluks uit de startblokken komt. Dan kan je kiezen uit pakweg een Porsche Cayenne turbo, BMW X5 M, Range Rover Sport Supercharged of natuurlijk deze ML 63 AMG. Die laatste is heden nog eens bijgepunt, kwestie van helemaal conform de laatste trends te blijven. Omdat u de aanpassingen waarschijnlijk niet spontaan opmerkt, overlopen we ze even.

Zowel voor- als achteraan zijn de lichtunits nieuw. Vooraan omvatten ze nieuwe intelligent verlichting en achteraan worden ze vanaf heden compleet met LED's gevuld en is het glas verduisterd. Wie goed kijkt ziet meer blinkende sierelementen aan de voor- en achterbumper en op de motorkap zitten voortaan twee extra vouwlijnen (Power Domes).

Het vermogen van de ML 63 AMG wordt nog steeds uit een 6,2l V8 gepuurd. Daaraan is niets gewijzigd en de paardenstal blijft dus eveneens 510 stuks rijk.