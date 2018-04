Nieuwe Suzuki Swift is meer van hetzelfde

Door: BV

Zoals verwacht heeft Suzuki nu de eerste officiële beelden van de nieuwe Swift vrijgegeven. Eerder deze week was het model al gespot met z'n billen bloot. Die foto's onthulden weinig spectaculaire wijzigingen en de nieuwe generatie is dan ook vooral meer van hetzelfde. Helemaal verrassend is dat niet. De guitig ogende Swift was immers een schot in de roos.

Het nieuwe model wordt wat boller, maar blijft op elk vlak duidelijk herkenbaar. Onderhuids is het model evenwel grondig onder handen genomen. De wielbasis groeit zo'n 5cm tot 2,43m. Hetzelfde geldt voor de buitenafmetingen. Hoewel het model nog steeds compact oogt, groeit het in de lengte met 9cm. Dat betekent dat je er 3,85m plaats voor nodig hebt. De breedte groeit amper en blijft onder 1,7m, terwijl de hoogte net boven anderhalve meter aftikt. Ruimer betekent overigens niet zwaarder. Suzuki maakt riant gebruik van staal met een hogere stijfheid en dat heeft alleen maar voordelen. De koets werd sterker én de compacte Japanner zet minder gewicht op de weegschaal.

Voor de aandrijving wordt een fonkelnieuwe 1.2l viercilinder benzinemotor ingeschakeld. Die centrale is goed voor 93pk (bij 6.000t/min) en 118Nm (bij 4.800t/min). Prettig is dat die liefst 17% zuiniger wordt dan de huidige 1.3l. Wie deskundig met de hand door de versnellingsbak roert, stoot elke kilometer niet meer dan 116gr CO2 uit. De 75pk sterke 1.3l dieselmotor, ook in combinatie met een handbak, is nog zuiniger. Z'n CO2-uitstoot van 109gr/km komt overeen met een verbruiksgemiddelde van 4,2l.

De productie is gestart in het Hongaarse Esztergom, maar de eerste exemplaren staan pas in de herfst bij de dealer.