Audi A8 nu ook met zescilinder

Door: BV

Audi heeft de fonkelnieuwe A8 uitsluitend met achtcilinders op de markt gekeild. En is CO2-gevoelige tijden zet dat natuurlijk een domper op de toegankelijkheid van het model. Geen nood. De introductie van de meteen aangekondigde kleinere krachtcentrales is inmiddels begonnen.

De nieuwe instapper is een drieliter zescilinder (3.0 TFSI). Drukvoeding zorgt ervoor dat die bijna 100pk per liter opbrengt en omdat extra lucht in de cilinders persen ook goed is voor de trekkracht, laat hij een maximumkoppel van liefst 420Nm opmeten. Dat, en de 290pk's, worden door een automatische 8-bak naar het asfalt geleid.

De nog steeds geheel in aluminium opgetrokken A8 heeft met dergelijke cijfers nog steeds een begrenzer nodig om ervoor te zorgen dat hij niet harder dan 250km/u gaat en de sprint naar 100km/u is al na 6,1 tellen geschiedenis. Het verbruik bedraagt 9,1l/100km over de gemengde cyclus en de CO2-uitstoot die daarmee overeenstemt is 213gr per kilometer.