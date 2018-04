De nieuwe VW Jetta is los

Door: BV

De officiële informatie van de nieuwe Jetta lost VW pas volgende week, maar deze eerste beelden zijn inmiddels door de mazen van het net geglipt.

Volkswagen gooit het voor de volgende generatiewissel van de Jetta over een andere boeg. Het model wordt niet langer een Golf waartegen een koffer is gekleefd. Deze editie krijgt zelfs een bodemplaat (weliswaar gebaseerd op die van de Golf) met een langere wielbasis. Dat moet de interieurruimte, de proporties van de nu meer dan 4,6m lange koets en het weggedrag ten goede komen.

De Amerikanen krijgen de sedan als eerste, maar onze contreien volgen in het kielzog. In de catalogus komen een 1.2 TSI met 105pk, een 1.4 TSI met 120pk en een 200pk sterke tweeliter TSI. Dieselrijders zullen zich meteen kunnen vergrijpen aan een 1.6 TDI met 105pk of, als het allemaal wat sneller mag gaan, de 2.0 TDI met 140pk.