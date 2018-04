Nip & Tuck Aston Martin DB9

Door: BV

Aston Martin maakt de DB9 voor modeljaar 2011 wat frisser. Wie binnenkort als een kenner wil overkomen, let best goed op, want de aanpassingen zijn op z'n zachtst gezegd subtiel. De grille is aangepast, noteer een andere voorbumper, een tikkeltje agressiever gelijnde zijskirts en nieuwe lichtmetalen velgen met 20 spaken en je bent helemaal rond. Of neen, toch niet - de remklauwen werden vroeger gewoon grijs gelakt en voortaan is dat aluminiumgrijs.

Aanpassingen onder de kap zijn er niet. Daar blijft de 477pk en 600Nm sterke 6-liter V12 garant staan voor een top van iets meer dan 300km/u en een sprinttijd van 4,8 tellen. Alleen de ophanging wordt opgewaardeerd. Het Adaptive Damping System (ADS), met -uiteraard- gestuurde dempers moet de DB9 en z'n open variant Volante voor een breder publiek verteerbaar maken. Het ADS, afkomstig uit de DBS, heeft immers zowel een stuggere instelling als een meer op comfort gerichte modus dan de niet instelbare grondverbinding van voorheen.