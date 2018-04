Live video: onthulling nieuwe Baby Range Rover

Door: BV

Op 1 juli organiseert Land Rover een verjaardagsfeest voor de Range Rover - die veertig wordt - in het Londense Kensington Palace. Om 21.30u stipt, zal Land Rover een tip van de sluier over de nieuwe, baby-Range Rover lichten. De onthulling kan je op deze pagina live volgen en hier achteraf herbekijken.

De productieversie van de LRX krijgt de Range Rover-badge opgekleefd omdat het model een sportievere oriëntatie krijgt dan de Discovery en Defender. De definitieve naam van het product wordt donderdagavond eveneens bekendgemaakt. De fabrikant liet zich eerder al ontvallen dat het baby'tje in z'n instapversies omwille van een lagere CO2-uitstoot en verbruik alleen voorwielaandrijving krijgt. En in tegenstelling tot het tweedeurs studiemodel (dat je uitgebreid kan herbekijken in de fotospecial en video hiernaast) suggereren recente spionagefoto's de aanwezigheid van conventionele achterportieren. Donderdagavond is er meer duidelijkheid.