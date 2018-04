Citroën denkt aan DS3 Cabrio

Door: BV

Die hadden we zelf ook al zien aankomen; Citroën denkt aan een dakloze versie van de trendy DS3. Die moet dienen om de klanten van de C3 Pluriël op te rapen. Wie daarmee rijdt heeft momenteel immers geen alternatief meer bij het merk met het dubbele Chevron. En omdat Citroën de DS3 haaks tegenover de Mini parkeert, lijkt een Cabriovariant een logische optie. De wind-in-de-haren-Mini is populair. Bovendien leent de vormgeving van de DS3, met z'n originele B-stijl en (optioneel) anderskleurig dak zich uitstekend tot de conversie tot cabrio. Je adem ervoor inhouden doe je best alleen als je over voldoende longcapaciteit beschikt. De open DS3 is er ten vroegste in 2012.