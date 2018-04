Belg wil € 31/maand betalen voor filevrij verkeer

Door: BV

Bandenfabrikant Goodyear heeft in België en Nederland ruim 2.350 automobilisten gepolst naar hun mening over autorijden in de toekomst. Daaruit blijkt alvast dat tweederde van de Belgische automobilisten rekeningrijden niet ziet zitten. Maar bijna iedereen wil wél een bijdrage leveren voor een betere doorstroming. 85% is bereid te betalen en 89% wil de snelheid gerust laten zakken tot 80km/u als ze in ruil daarvoor een betere doorstroming krijgen. Filerijders willen per werkdag gemiddeld € 1,30 betalen om geen file meer te hebben.

Liefst 40% van de ondervraagde automobilisten staat meermaals per week in de file. En voor 16% is het zelfs dagelijkse kost. Ook alternatieve oplossingen kunnen op bijval rekenen. 87% wil minder vrachtverkeer, betere secundaire wegen zouden volgens 83% van de ondervraagden een oplossing bieden en 84% ziet iets in beter openbaar vervoer. Vooral dan omdat anderen er gebruik van zouden maken.