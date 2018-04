Smart Fortwo ondergaat update

Door: BV

Mercedes en Renault-Nissan zijn de jongste tijd beste maatjes. Beide groepen gaan immers in de toekomst nauw samenwerken en gemeenschappelijke platformen en motoren voor nieuwe producten ontwikkelen. De opvolger van de smart wordt zo'n gemeenschappelijk product. Maar het komt er ten vroegste in 2013. Om de wachttijd te overbruggen, frist Smart te Fortwo nog eens op.

Bij de motoren verandert er bijna niets. De 1.0l driepitter levert nog steeds 61 of 71pk, maar werd dankzij aanpassingen aan de motorsturing wat zuiniger. Voortaan bedraagt het verbruiksgemiddelde 4,1l en de CO2-afgifte 97gr/km. De Brabus wordt 101 in plaats van 98pk sterk, en de piepkleine diesel doorstaat de update-ronde zonder ingrepen en behoudt z'n record-uitstoot van 88gr/km/CO2.

Het koetswerk wordt opgefrist, eveneens zonder al te veel ingrepen. Je kan dagrijverlichting nu uit de optielijst plukken, er zijn nieuwe 15-duims velgjes en het kleurenpalet werd opgefrist. Nu kan je zelfs kiezen voor mat groen. De veiligheidskooi, spiegelkapjes en grille kunnen uitgevoerd worden in een witte aluminiumtint en ook dat is nieuw. Binnenin noteren we nieuwe stoffen én de komst van een infotainment-systeem met een 6,5" kleurendisplay.

De opgefriste versie debuteert pas in oktober op het Salon van Parijs.