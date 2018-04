Fiat 500 met tweecilinder turbomotor

Door: BV

Het Fiat-concern maakt grondig werk van de downsizing van z'n benzinemotoren. Als eerste autofabrikant presenteert het een ultramoderne tweecilinder benzinemotor. Die is 900cc groot, beschikt over directe injectie, een variabele timing en -lift van de in- en uitlaatkleppen dankzij de Multi-air-techniek van het merk én een turbo. Het kleine motortje (een vijfde compacter en 10% lichter dan een vierpitter) komt eerst in de 500 en 500C, maar zal snel z'n weg naar andere producten vinden.

De TwinAir gedoopte creatie levert in eerste instantie 85pk, maar de 500 mag zich ook nog aan varianten met 65 en 105pk verwachten. De koppelcurve reikt tot 145Nm, al kan je dat ten gunste van een zuiniger karakter middels een eco-toets ook beperken tot 100Nm. Haal je het maximum uit de tweecilinder, dan rij je met de 500 na 11 seconden 100km/u en bedraagt de topsnelheid 173km/u.

De 1.2l 8v gaat uit het gamma. Die is immers 23% minder krachtig dan de nieuweling. Je hebt de keuze uit een handbediende versnellingsbak waarmee je in het stadsverkeer amper 4,1l/100km (95gr CO2) uitstoot of een gerobotiseerde Dualogic-transmissie waarmee je nog eens een decliter en 3gr CO2 uitspaart. Het lijkt er sterk dat de 500 en 500C TwinAir in aanmerking zullen komen voor een overheidspremie bij aankoop. Zekerheid is er evenwel niet - Fiat heeft de cijfers voor de gemengde cyclus nog niet vrijgegeven.