Mercedes G-Klasse voor het front

Door: BV

Mercedes ontwikkelde de G-Klasse oorspronkelijk voor militaire toepassingen en de inmiddels iconische terreinwagen wordt nog steeds ingezet aan het front. Ook daar staat de tijd niet stil en op een defentie-expositie in Frankrijk heeft Mercedes dan ook deze G-Wagon LAPV 6.X Concept onthuld.

De G-Klasse sleurt tot 1,3 ton over zo ongeveer elk terrein naar z'n bestemming. Gepantserd mét inbegrip van bescherming voor de wagenbodem tegen landmijnen of smerige bermbommen. Het model heeft een permanent instelbare ophanging met tot 45cm bodemvrijheid. Een communicatiesysteem en stoorzender zijn ook standaard, net als hydraulische geventileerde schijfremmen en een niet nader omschreven common-rail dieselmotor. De oranje wielen kunnen ook in een minder opvallende kleur geleverd worden. Gepantserd of niet, als schietschijf door en oorlogszone trekken is weinig aantrekkelijk.