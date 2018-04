Aston Vantage scherper met N420

Door: BV

Aston Martin heeft nog eens goed naar z'n eigen motorsportverleden (en -heden) gekeken en besloten dat er in het gamma van de kleine V8-aangedreven Vantage te weinig van al die glorierijke historie terug te vinden is. Tijd dus voor een versie die de sportiviteit wat bruiner bakt; de N420. Niet geheel verrassend volgt die de speciale N400 (uit 2007) op.

De N420 wordt beschikbaar als Coupé of Roadster en krijgt onder de kap de standaard 420pk sterke V8. Die wordt naar keuze gepaard aan een handbak of een gerobotiseerde bak. Het vermogen is dan wel identiek aan een standaardexemplaar; het gewicht is dat niet. Door rijkelijker gebruik te maken van koolstofvezel (met name voor de zetels) zet de N420 27kg minder op de weegschaal. De prestaties blijven ongewijzigd, met inbegrip van de top van 288km/u.

Het grootste onderscheid zit in uiterlijk vertoon. De N420 rust op specifieke zwartgelakte velgen, heeft een donderkleurige grille en in een camouflagekleur gespoten uitlaten. Dat wordt gecombineerd met zijskirts en een voorbumper die aan de steroïden hebben gezeten. De ingewerkte spoilerlip vooraan is eveneens carbon. Aan de binnenzijde is de keuze voor een leder/Alcantara-combinatie het grootste nieuws. Dat de Aston Martin Vantage N420 toch anders rijdt dan een standaardexemplaar is te wijten aan de standaard sportophanging en de gewijzigde uitlaatlijn. Die laatste is minder spaarzaam met de decibels - en stil kon je de Vantage toch niet noemen.