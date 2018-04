Mazda maakt racedroom betaalbaar

Door: BV

De vaak geprezen Mazda MX5 bestaat exact 20 jaar. Uiteraard vind het merk dat een reden om de kurken te laten knallen. Vooral omdat de MX5 ook na al die tijd en twee generatiewissels nog steeds in de smaak valt. Het bedrijf is dan ook dicht bij z'n basisidee van een simpele, evenwichtige en dus leuke tweezitter gebleven. Met de motor tegen de voorwielen, de aandrijving op de achterwielen en een strak dieet heeft het ding bijna alles van een sportauto. Niet verwonderlijk dus dat iemand op het idee kwam om ermee te gaan racen. In de jaren negentig kende ons land al een merkencup waarin tientallen MX5jes elkaar om elke meter racecircuit bekampten. Sindsdien stierf het project wat uit, maar de Belgische invoerder probeert er nu weer belangstelling voor te kweken.

Voor zowat elke auto die in de herzien Belcar-competitie niet meer aan de bak komt, is samen met Dunlop de Special Open Trophy bedacht. Een sprintcompetitie met races van twee maal 20 minuten. Momenteel is het deelnemersveld daarin nog mager, al is er uitzicht op beterschap. Enerzijds om dat er behoorlijk wat voor andere competities uitgesloten racers onder doek staan en anderzijds omdat Mazda er met de MX5jes weer wat aan wil doen. En hoewel de verschillende vermogens en koetswerkstijlen op het circuit een chaotische indruk geven, hoef je je voor de resultaten niet noodzakelijk te schamen. Alle wagentypes rijden immers in hun eigen klasse. Dat staat - zoals we aan den lijve hebben kunnen ondervinden - bijna garant voor bumperklevende, spiegelkussende beklijvende actie. En dolle pret.

De Belgische invoerder biedt een MX5 aan met een specifieke kit die alle noodzakelijke aanpassingen omvat en die je samen met je plaatselijke verdeler kan laten plaatsen. De motor en transmissie blijven standaard maar de ophanging en remmen worden opgewaardeerd en natuurlijk wordt aan je veiligheid gedacht. Ook handig; de uitschakelbare stabiliteitscontrole blijft aanwezig. Op die manier kan je, zoals ons, op z'n minst met een gerust hart tegen 180km/u de legendarische Raidillon op het Circuit van Spa-Francorchamps aansnijden.

Heel wat mensen lopen rond met een autosportdroom, maar vaak gaat het budget sneller in het rood dan de motortemperatuur. Mazda denkt evenwel een competitief pakketje te hebben samengesteld. Een volledig seizoen in de Dunlop Special Open Trophy aan het stuur van een MX5 moet kunnen voor zo'n € 45.000, en daarin zit de aanschaf van je heel eigen racebolide. Vergelijk dat met andere "instapformules" als de VW Fun Cup (waarvan je alleen voor de 24-uurs-race al een budget van € 10.000+ moet uittrekken) en je hebt een competitief pakket. Na een weekend benzinesnuiven, rubbereten en 45l benzine (€ 68), enkele remblokken (€ 200), een halve bandenset (€ 1216) later (en net als het inschrijfgeld van € 450 reeds in bovenstaand budget opgenomen) hebben wij er alvast zin in meer. Sponsors mogen steeds spontaan aanmelden via het feedback-formulier van onze website.