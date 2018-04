Nu officieel: Peugeot 508

Door: BV

Peugeot heeft nu ook zelf de eerste informatie over de 508 vrijgegeven. Niet dat je daar opeens veel wijzer van wordt; het merk is nog karig. Logisch, want pas in oktober gaat het doek eraf op het Autosalon van Parijs. De 4,79m lange berline en 4,81m grote break komen in 2011 op de markt.

Op motorisch vlak belooft Peugeot de nieuwe e-Hdi-centrales, met start/stop-systeem. Na enkele maande wordt de motorenreeks aangevuld met de HYbrid4 technologie, met een vermogen van 200pk en 4 aangedreven wielen... en met een CO2-uitstoot van slechts 99 g/km (en zelfs 0 g/km tijdens het elektrisch rijden).

De 508 zal voor de Europese markt in Rennes-La-Janais worden geproduceerd op basis van platform 3 van de PSA Groep. Vanaf 2011 zal de 508 berline ook worden gebouwd in Wuhan, China, waar het merk grote ambities koestert.