BMW presenteert de nieuwe X3

Door: BV

BMW is toe aan de tweede generatie van de X3. En omdat de X1 inmiddels aan de knieën van het model aan het knabbelen was, wordt die wat groter dan voorheen. Voortaan is de X3 4,65m lang, 1,66m hoog en 1,88m breed. De wielbasis bedraagt 2,81m. Niet alleen de ruimte voor de passagiers gaat in elke richting enkele centimeters in de plus; ook de bagagecapaciteit zwelt. De koffer wordt 70l ruimer en tikt af op 550l. En door de achterbank neer te klappen kan het laadvermogen opgetrokken worden tot 1.770l.

Er wordt flink wat extra technologie geïntroduceerd. De X3 krijgt Connected Drive; een modulair pakket waarin zaken als een mobiele internetaansluiting, de iDrive controlemodule, Head-Up-display, een radargestuurde snelheidsregelaar... worden gegroepeerd.

Om het verbruik te drukken wordt een start/stop-systeem standaard voor beide startmotoren. Er is in eerste instantie keuze uit een drieliter zes-in-lijn turbomotor (xDrive35i wordt dat in BMW-taal) die 306pk en 400Nm sterk is. Die sprint, mede dankzij een achttrapsautomaat, naar 100km/u in 5,7 tellen, haalt 245km/u en verbruikt 8,8l/100km (204gr/CO2/km). Dieselen kan ook; met de xDrive20d en 184pk en 380Nm. Die schakel je standaard met de hand, maar je kan extra dokken voor een automaat. De diesel overtuigt vooral door z'n verbruik. Dat bedraagt amper 5,6l/100m (149gr/CO2/km). Z'n voorganger met dezelfde motor was iets minder krachtig én 14% dorstiger.