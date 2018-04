Meeste ruzies onderweg gaan over de weg

Door: BV

Laat ons ervan uitgaan dat iedereen onderweg al eens een woordenwisseling heeft gehad met iemand anders in de auto. Meer dan 70% onder ons geeft immers toe dat minstens 1 keer per maand voor te hebben. Dat blijkt uit een door autowarenhuisketen Halfords besteld onderzoek.

Wat is de grootste oorzaak van ruzies in de auto? Navigatie. Meer dan 33% van de ondervraagden verklaarde dat vragen over de te volgen route aan de basis liggen van eerder onaangename conversaties aan boord. En liefst 85% gaf aan dat de ruzie begint als de bestuurder weigert om de weg te vragen. De oplossing ligt voor de hand.

In andere frequent voorkomende oorzaken (met rijstijl en kinderen opvallend hoog in de lijst) zijn de oplossingen alvast minder evident.