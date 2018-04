Nieuw formaat voor Belgische nummerplaten

Door: BV

De Belgische nummerplaten worden aangepast naar Europees formaat. Dat heeft de regering op de laatste federale ministerraad voor de vakantie beslist.

Er komt één karakter bij, bovenop de huidige combinatie van drie letters en drie cijfers. Ze worden voorafgegaan door een nieuw indexcijfer. Dat gaat van 1 tot en met 6 (in oplopende volgorde) voor normale nummerplaten. Motorfietsen krijgen steeds indexcijfer 7, 8 is voor internationale nummerborden en de gepersonaliseerde nummerplaten krijgen vooraan een 9. België kiest in tegenstelling tot veel Europese landen niet voor een zwart-wit of zwart-geel-combinatie (die beter afleesbaar zou zijn), maar houdt het bij de robijnrode letters op een witte achtergrond. Aan de linkerzijde wordt een blauw label met daarin de B van België toegevoegd. Veel reproductieplaten (voor vooraan) hadden die de jongste tijd al.

Uw huidig nummerbord laten omruilen is niet nodig. De overheid zal de nummerplaten zeer geleidelijk vervangen. Als u een nieuwe plaat aanvraagt, krijgt u er vanzelfsprekend één van het nieuwe type. Zolang dat niet nodig is, blijft u rijden met uw huidig exemplaar.

Aan de nieuwe nummerplaten hangt een prijskaartje van € 20. Nieuw is dat de verschillende loketten van de Dienst Inschrijvingen Voertuigen u die plaat niet meer persoonlijk zullen overhandigen. Voortaan worden alle nummerplaten opgestuurd naar een door u gekozen adres.