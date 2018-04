Volkswagen Caddy opgelift

Door: BV

VW heeft de Caddy aangepast. Detailaanpassingen, wat betekent dat er aan de structuur niets is gewijzigd. En ook aan het interieur is nauwelijks geraakt. Alleen de derde zetelrij bij de zevenpersoonsversies is voortaan uitneembaar. Geen verdwijntruck - gewoon achterlaten, die handel. Je kan in de Caddy Maxi (met lange wielbasis) dan wel zo maar eventjes 3.800l bagage in de plaats stouwen. Met de tweede zitrij neergeklapt, welteverstaan. In de variant met normale wielbasis is dat zo'n 3.030l.

De Caddy draagt voortaan het nieuwe familiegezicht. En er is dagrijverlichting. Erachter zitten wat nieuwe motoren, en dat is belangwekkender. VW lepelde nog steeds de pompverstuivers uit het stenen tijdperk onder de kap. Dat is nu verleden tijd - elke versie (met 1.6 of 2.0 slagvolume) heeft common-rail-injectie en er is een ruime keuze uit vermogensversies van 75, 102, 110 en 136pk. De tweede en de laatste bestaan al automaat. In he teerste geval als DSG, in het tweede is het een conventionele zestrapsautomaat. De variant met 110pk wordt dan weer immer gecombineerd met vierwielaandrijving. Van de 102pk-versie is er ook een Bluemotion Technology. Daar worden verknoeide versnellingsbakverhoudingen, gladde bandjes en start/stop-technologie aangewend om het verbruik te doen zakken tot 4,9l/100km (129gr/CO2/km). Bij de benzines is de 1.2l TSI met 86 en 105pk een nieuwkomer.