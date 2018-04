Q-VR Range Rover is "very business jet"

Door: BV

De meeste mensen hebben niet te klagen over het comfort aan boord van de Range Rover, maar volgens de Britse firma Design Q, kan het nog véél beter. Het bedrijf heeft niet alleen ervaring in auto-ontwerp (het werkte onder meer aan details voor verschillende Maserati en Ferrari), maar ook in jacht-ontwerp en vliegtuig-inrichting. Dat laatste is hun "opgewaardeerde" Q-VR Range Rover aan te zien. Terwijl vooraan veel standaard werd gelaten, vind je achteraan zitmeubilair dat zo uit de beste privéjets geplukt lijkt te zijn. Verstelbaar zitmeubilair, een uitgebreide infotainment-installatie, een humidor voor je kostbare sigaren en een bar voor ongetwijfeld even kostbaar vocht zijn allemaal aanwezig.

Om ruimte te maken voor alle achterbankluxe, vergroot Design Q de wielbasis. En dan is er ook meteen plaats voor een nieuwe deur; eentje met een trapje dat naar onder klapt, terwijl de rest naar boven plooit. Very business jet. De prijs is dat wellicht ook, maar die geeft Design Q niet vrij. Het bedrijf gaat er wel van uit dat de meeste klanten uit het Midden Oosten komen...