Korte rokjes veroorzaken ongelukken

Door: BV

Ongevraagd meereizende insecten zouden wereldwijd jaarlijks 650.000 ongelukken veroorzaken. Maar dat is volgens de Britse verzekeringsmaatschappij Sheilas' Wheels, niet het enige zomerse risico. Uit de cijfertjes zou blijken dat mannen in de zomer liefst 16,4% meer ongelukken hebben dan tijdens andere seizoenen. Een kwart verklaart de jongste vijf jaar tenminste één keer door het oog van de naald te zijn gekropen. Bij de vrouwen is dat 8% minder. De reden? Afdwalende blikken. En u raadt al wat daar aan de oorzaak van ligt. Sheilas' Wheels specialiseert zich, onder meer om deze reden, in verzekeringen voor vrouwen.