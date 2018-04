Jesco Auto Training School kiest Mazda

Door: BV

Sinds deze zomer Mazda de autoleverancier van Jesco Auto Training School. Het volledige wagenpark van de school voor wagenbeheersing bestond uit Opels, en is nu vervangen door Mazda's.

Mazda levert een park van 11 wagens, gaande van de Mazda2 tot de MX-5 roadster en sportieve Mazda3 MPS. Jesco is gelegen naast de A12 in Puurs, op nauwelijks 15 minuten van Brussel en Antwerpen. De school is uitgerust met een infrastructuur met speciale actiezones, automatische beregening, verlichting, elektronisch bediend obstakel etc...