Landwind: terug met monovolume van € 13.375

Door: BV

Als je met € 13.375 gaat shoppen voor een monovolume uit het middensegment, heb je geen andere keuze dan een occasie van een jaar of drie oud te nemen. Tenzij je Chinees gaat. Want Landwind is na de geflopte lancering van een 4x4 enkele jaren geleden, terug. En het merk belooft z'n les te hebben geleerd. De CV9 is en fonkelnieuw product, waar bij de ontwikkeling van meet af aan is rekening gehouden met een commercialisering in Europa. Het model zou zich met andere woorden niet mogen misdragen op de EuroNCAP botsproeven.

De CV9 komt naar ons land en de instapversie is de uwe voor € 13.375. Daarvoor krijg je de basisuitvoering met een 97pk sterke 1.6l benzinemotor. Die beschikt over vier zitplaatsen en een verschuifbare achterbank. De Comfort-uitvoering heeft niet alleen een uitgebreide uitrusting, maar ook twee extra in de vloer wegklapbare zitplaatsen. Die kost meteen € 16.995. Een 2.0l met 140pk hoort ook tot de mogelijkheden. Diesels zijn niet voorzien, maar LPG is wel een optie.

Landwind wil in ons land tot 30 dealers openen. Het komende jaar willen de Chinesen in Europa al 1.000 stuks van de CV9 slijten.