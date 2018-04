Nissan X-Trail ondergaat facelift

Door: BV

Dit najaar ondergaat de Nissan X-Trail een moderniseringsbeurt. Een is een routineklus zonder verrassingen.

Aan de binnenzijde wordt de materiaalkeuze wat verfraaid. Dat is vooral voor het instrumentarium het geval. De wat schaarser uitgeruste versies kunnen nu toch uitgerust worden met een achteruitrijcamera. Daarvan wordt het scherm dan in de achteruitkijkspiegel geïntegreerd. De koets wordt geretoucheerd door ze van nieuwe lichtblokken, bumperschilden en een andere grille te voorzien, bovenop enkele nieuwe kleurenopties en bredere velgen. Om die laatste te kunnen huisvesten, worden de spatborden ook een tikkeltje breder. Nissan hield één oog op de luchtweerstand want ondanks de bredere banden gaat de weerstand één puntje omlaag (0,35 ipv 0,36).

Onder de kap is het voornaamste nieuws dat de dieselmotor is aangepast om aan de Euro V-norm te voldoen. Nissan meldt niet of het vermogen daardoor is gewijzigd. Het vermeldt wel aangepaste versnellingsbakverhoudingen en een automaat met geoptimaliseerde weerstand. Dat betekent wdat het verbruik en de CO2-uitstoot wat zakken. Om bestuurders met de handbak een beetje te helpen, omvat de boordcomputer nu ook een schakelindicator.