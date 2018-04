Opel Astra GTC Concept naar Parijs

Door: BV

Hij is nog niet helemaal klaar - de dynamische driedeurs op basis van de nieuwste Astra-generatie. Maar op het Autosalon van Parijs zal Opel het model toch al in de schijnwerpers rijden, als concept. Wie de uiterlijke opsmuk kan negeren, weet daar al hoe de Astra GTC eruit komt te zien.

Opel beperkt zich nog tot een teaser van de GTC Paris concept. Niet dat je daar veel mee bent; het is een afbeelding van de lederen zetelbekleding. Daarin is een zin "...and the speed was pure beauty" uit de befaamde roman Jonathan Livingston Seagull van Richard Bach, geëtst met lasertechniek. Volgens Opel inspireerde dat zinnetje de ontwerpers.