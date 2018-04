Hyundai i20 wordt zuiniger

Door: BV

Bijna twee jaar na zijn lancering ondergaat de Hyundai i20 enkele wijzigingen die vooral het verbruik en het milieu ten goede komen.

Voortaan voldoen alle dieselmotoren aan de Euro V-emisienorm. Elke dieselcentrale is daarom voortaan voorzien van een partikelfilter in de uitlaatlijn. De 1.4 CRDi bestaat met 75 of 90pk. De eerste ziet z'n CO2 zakken tot onder 115gr/km, terwijl de krachtigste van de twee dankzij een extra versnelling (6) z'n afgifte ziet zakken tot 109gr/km. Om ervoor te zorgen dat je zo oordeelkundig mogelijk een versnelling kiest, zit in het instrumentarium nu een schakelindicator. De 1.6 CRDi is uit het gamma geschrapt. Extra geluidsisolatie onder de motorkap moet het decibelniveau aan de binnenzijde drukken.

De wijzigingen voor modeljaar 2011 gaan met enkele subtiele esthetische aanpassingen gepaard. Zo krijgt zowel de sportief gelijnde i20 STC driedeurs als de i20 vijfdeurs voortaan knipperlichten in de buitenspiegels (vanaf het tweede uitrustingsniveau). Binnenin valt vooral de nieuwe blauwe dashboardverlichting op (voorheen rood). Een laatste wijziging betreft de line-up van de i20. Het derde uitrustingsniveau vervalt (Style), waardoor de Lounge-versies (2e niveau) voortaan standaard airco krijgen.