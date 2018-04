Wansmaak? Chevrolet Spark Woodie

Door: BV

Chevrolet houdt een wedstrijdje; ‘Young? Creative? Chevrolet!'. Een competitie die tot doel heeft het hippe kantje van de nieuwe Chevrolet Spark te onderlijnen. Daarvoor zijn al wat eigenzinnige projectjes opgestart. Die worden aan de vooravond van het Salon van Parijs onthuld. Daar zal ook deze Spark Woody Wagon van de Britse importeur van het merk onthuld worden. Buiten competitie weliswaar...

Het autootje is geïnspireerd op de originele Woody Wagon stationwagons van de Amerikaanse automerken uit de jaren twintig tot zestig. Hier echt hout gebruiken was uitgesloten, daarom is -net als bij de meeste andere Young? Creative? Chevrolet!-creaties, geopteerd voor stickers. Alsof u dat niet in de gaten had. Witte wielen, whitewall-banden en het nodige surfgerief maken de creatie compleet.