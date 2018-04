BMW Alpina B5 is opstapje naar M5

Door: BV

Nee, de M5 van de fonkelnieuwe 5-Reeks is er nog niet. Maar tot het zover is, komt deze Alpina B5 Biturbo aardig dicht in de buurt. Het uiterlijk heeft alvast de typische spaakvelgen van het merk (20"), en een koetswerkkit die niet te opdringerig is. Zijskirts, een aangepaste voorbumper en een klein koffervleugeltje volstaan. En vier uitlaten natuurlijk.

Onder de kap zit een dubbel geblazen V8 die 507pk en 700Nm loslaat op de standaard achttrapsautomaat van het model. Vanuit stilstand naar 100km/u accelereren duurt amper 4,7 seconden. In principe is de 5 begrensd bij 250km/u, maar Alpina raadt raden hoe snel de auto anders zou zijn. Als je je manieren houdt, en dus vooral het bovenstaande niet gaat uitproberen, zou de B5 zich zuinig moeten tonen. Het verbruiksgemiddelde bedraagt 10,8l/100km (252gr/CO2/km).