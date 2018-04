Opel biedt levenslange garantie, maar...

Door: BV

Vanaf vandaag biedt Opel levenslange garantie op z'n personenwagens (dus niet op de Vivaro, Movano en Combo). Niet meteen bij ons, maar in Duitsland en Engeland. Het project zal daar geëvalueerd worden. Erna volgt misschien uitbreiding. Particulieren en bedrijven met een kleine vloot kunnen ervan gebruik maken.

Alle garanties komen met kleine lettertjes. Zo is de garantie alleen maar geldig voor de eerste eigenaar. Ze kan wel overgedragen worden, onder voorwaarden, tot zes jaar na de eerste registratie en een maximum van 100.000km, als de eerste eigenaar de jaarlijkse activatiekost (daar komen we nog toe) heeft betaald en het voertuig stipt op onderhoud is geweest.

De garantie is in wezen een uitbreiding op de basiswaarborg van 2 jaar (en in Opel's geval tot 50.000km) die alle werkuren en onderdelen dekt en wettelijk verplicht is. Daarna kan de eigenaar z'n levenslange garantie "activeren" voor € 11,90/jaar. Peanuts natuurlijk, in vergelijking met potentiële kosten. Let wel; Opel vergoedt de werkuren - op wordt een verdeelsleutel toegepast. Die gaat van 90% (tussen 50.000 en 60.000km) naar 40% (van 100.000 tot 160.000km). Na 160.000km beschouwd Opel de levensduur van de auto als beëindigd, want dan komt zelfs je levenslange garantie niet meer tussen.

In Duitsland doet een auto, zo weet Opel, gemiddeld 11.000km per jaar. Dat betekent dat een gemiddelde bestuurder pas na 15 jaar zonder (gedeeltelijke) dekking valt. Maar auto's worden er gemiddeld maar 8 jaar bijgehouden. Voor de overgrote meerderheid van alle eerste eigenaren is dat dus "levenslang".