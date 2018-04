GM: +7000 jobs sinds bankroet

Door: BV

General Motors heeft sinds z'n faillissement in 2009 al ruim 6.900 nieuwe personeelsleden in dienst genomen. Dat heeft de tweede man van het bedrijf, Steve Girsky, bekendgemaakt.

Een deel van de arbeiders was eerder ontslagen als onder deel van de herstructurering en later weer opgeroepen. In de VS kennen de fabrieken in Michigan de grootste groei. Daar werd 1.100 man extra aan het werk gezet. In Canada worden al 2.800 extra lonen uitbetaald. Bij het bankroet van GM sneuvelden meer dan 35.000 banen.

Girsky zegt dat het met GM de goede kant opgaat. Het laatste kwartaal maakte het bedrijf $ 865 miljoen winst.